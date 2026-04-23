【「大長編ドラえもん のび太の海底鬼岩城 拡大版」】 4月23日 発売 価格：13,200円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ「大長編ドラえもん のび太の海底鬼岩城 拡大版」を4月23日に発売する。価格は13,200円。 本書は2月27日に公開された「映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城」の原作コミックス「大長編ドラえもん のび太の海底鬼岩城」を、A3拡大版コミックスとして刊行す