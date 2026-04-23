1983年公開の映画「時をかける少女」の4Kデジタル修復版の先行上映会が22日、東京・角川シネマ有楽町で行われ、同作と「セーラー服と機関銃」（81年公開）が来年秋に舞台化されることが発表された。「時を…」で原田知世（58）が演じた芳山和子役を乃木坂46の小川彩（18）、「セーラー服…」で薬師丸ひろ子（61）が演じた星泉役を同・菅原咲月（20）が務める。ともに舞台単独初主演となる2人。舞台あいさつに登壇した小川は「