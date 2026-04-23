▼アクアヴァーナル（松山）初めて乗りましたが、乗りやすくて長距離向きのイメージ。性格的にもいい子ですね。▼ヴェルテンベルク（宮本師）ジョッキー（松若）が乗ったことでピリッとしてくると思います。スタミナがあって長丁場は合う。▼ヴェルミセル（鮫島駿）3頭併せで前の馬を見ながら。弾む感じで良かったと思います。京都は合ってるし、あとは時計がかかるタフな競馬になってくれたら。道悪は得意なので。▼ケイ