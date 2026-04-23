▼アクアヴァーナル（松山）初めて乗りましたが、乗りやすくて長距離向きのイメージ。性格的にもいい子ですね。

▼ヴェルテンベルク（宮本師）ジョッキー（松若）が乗ったことでピリッとしてくると思います。スタミナがあって長丁場は合う。

▼ヴェルミセル（鮫島駿）3頭併せで前の馬を見ながら。弾む感じで良かったと思います。京都は合ってるし、あとは時計がかかるタフな競馬になってくれたら。道悪は得意なので。

▼ケイアイサンデラ（藤懸）結構しっかりやって、いい追い切りでした。先週やったことで休み明けの感じはない。今週やって、もう一つ上がってくると思います。

▼サンライズソレイユ（矢作師）動きは良かった。来週のブリリアントS（5月3日、東京）と両にらみだけど準備は進めている。

▼タガノデュード（宮師）いい動きだった。距離は少し長いかもしれないが、スタミナはあるので。長い脚が持ち味。前走は強い相手に、いい競馬をしている。この馬に向く流れになってくれたら。

▼プレシャスデイ（伊坂師）時計はいくらでも出せる馬。今日は速過ぎず遅過ぎず、いい追い切りだった。遺伝子的にも長距離適性がある馬。吉村君はノープレッシャーで、伸び伸び乗ってくれれば。

▼ホーエリート（戸崎）ここまで成長するかというくらい、毎回成長している。今週しっかりやったので、来週は整ってくると思う。

▼ミステリーウェイ（小林師）今朝は7Fから行って、最後はピリッとするよう併せました。見た感じ、集中力もあって凄くいい併せ馬ができました。競馬に関してはジョッキー（松本）にお任せです。