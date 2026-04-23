◇東都大学野球第3週第2日青学大4―2立正大（2026年4月22日神宮）2回戦3試合が行われ、史上初の7季連続優勝を目指す青学大は4―2で立正大に逆転勝ちし、1勝1敗のタイに持ち込んだ。今季から一塁のレギュラーを担う中山凱（がい）内野手（2年）が8回に左越えに決勝2ランを放った。23日の3回戦2試合は雨天予報のため、24日に順延する。青学大にとって負けられない一戦だった。前日は惜敗し、この日も8回まで同点。試合を決