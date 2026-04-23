◇東都大学野球第3週第2日 青学大4―2立正大（2026年4月22日 神宮）

2回戦3試合が行われ、史上初の7季連続優勝を目指す青学大は4―2で立正大に逆転勝ちし、1勝1敗のタイに持ち込んだ。今季から一塁のレギュラーを担う中山凱（がい）内野手（2年）が8回に左越えに決勝2ランを放った。23日の3回戦2試合は雨天予報のため、24日に順延する。

青学大にとって負けられない一戦だった。前日は惜敗し、この日も8回まで同点。試合を決定づけたのは中山だった。

「打った時はもう、行ったかなっていう感覚はありました」。2―2の8回1死二塁。低めのスライダーを捉え、左翼席中段に運んだ。今季2号は特大の決勝2ラン。打った瞬間に確信する一打だ。

昨季は三塁手やDHとして出場していた。今季から25年ドラフト1位でDeNAに入団した小田から継いだ背番号10をつけ、同じ一塁を守る。「それに恥じないようなプレーをしていきたい」と意気込む。安藤寧則監督も「中山がファーストに入ってくれるとやっぱり締まる」と評する守備力を見せている。

中山は「やってやるっていう気持ちで毎試合グラウンドに立っています」と力強い。勝ち点争いを3回戦に持ち込んだ。（片山 和香）