「GENERATIONS」元メンバーの関口メンディー（35）が22日に放送されたTBS「世界くらべてみたら」（水曜後7・00）に出演。アルバイト時代の大失敗を明かした。今回は「検証!世界でアルバイトをしたらいくら稼げる?」という企画が放送され、関口が米国のスーパーマーケットで駐車場に放置されたカートを回収する「カート・ラングラー」という仕事を体験した。関口は過去に引っ越しや牛丼店のアルバイトを経験しており、「やる