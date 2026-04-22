トヨタ紡織は、同社が開発したスタジアム用シートが名古屋・パロマ瑞穂スタジアムの観客用スペシャルシートと選手用シートに採用されたことを発表しました。 記事のポイント スタジアムのシートと思えないほど快適な座り心地のシートは、長年クルマのシートを作ってきたトヨタ紡織ならではのもの。目を惹く真っ赤なカラーも◎。 パロマ瑞穂スタジアム（名古屋市瑞穂公園陸上競技場）は、2026年9月19日（土）〜10月4