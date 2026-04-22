4月15日、東京地方裁判所は、大手製薬会社「大塚製薬」に勤務していた下山達也さん（当時31歳）が2018年に自ら命を絶ったのは過重労働による精神障害が原因だったとして、遺族補償給付などを支給しなかった国の処分を取り消す判決を言い渡した。 会社側が「事業場外みなし労働時間制」を適用し、正確な労働時間管理を行っていなかった中で、原告である達也さんの両親は、スマートフォンに残された歩数データなどを手