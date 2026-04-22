元ＨｉＨｉＪｅｔｓのメンバーで、横浜バニラ株式会社代表取締役社長ＣＥＯの高橋優斗氏が２２日、都内で行われた「笑顔花咲く横浜感謝祭『ハマフェスＹ１６７』開催記念発表会」に出席した。高橋氏は、２０２４年１０月に所属事務所のＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴを退所後、横浜発のギフトスイーツを展開する同社を創業した。「ハマフェス−」では、昨年に引き続き次世代ブランドディレクターに就任し、大学