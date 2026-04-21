とちぎテレビ 小山市は２１日、定例の記者会見を開き、下水道料金を今年１０月に、水道料金を来年改定する方針を明らかにしました。 ２１日に開かれた会見で浅野正富市長は、市の審議会から、下水道料金を今年１０月から平均で３２．５％、また水道料金を来年１０月から平均で２５％引き上げる答申を受けたと明らかにしました。 下水道使用料の引き上げは２０２３年以来３年ぶりで、２０立方メートルの使用料は、