北海道テレビ（HTB）のマスコットキャラクター「onちゃん」のシールとミニポーチが登場。オンラインショップのほか、全国の店頭で2026年4月28日（火）から発売予定だ。＞＞＞onちゃんシールとミニポーチをチェック！（写真8点）Onちゃんは、HTBのマスコットキャラクター。バラエティ番組『水曜どうでしょう』に登場したことで一躍全国区でも知られる存在に。いつもワクワクすることを探していている。大好物はチーズと牛乳で、かな