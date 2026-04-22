護衛艦「によど」の戦闘指揮所（CIC）が映像で公開海上自衛隊は2026年4月19日、もがみ型護衛艦「によど」の戦闘指揮所（CIC）の映像を公式YouTubeチャンネルで公開しました。【映像】まるで宇宙船！これが最新護衛艦「によど」の戦闘指揮所ですもがみ型は多機能護衛艦（FFM）という艦種で、従来の護衛艦と比べて船体のコンパクト化や省人化が図られ、これまで掃海艦艇が担ってきた対機雷戦能力も付与されているのが特徴です。