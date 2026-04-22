【モデルプレス＝2026/04/22】俳優の藤原隆太郎（17）が、2026年4月よりエビス・プロへ所属したことを発表した。【写真】「ジュノンボーイ」ファイナリストの17歳高校生、抜群スタイル披露◆藤原隆太郎、エビス・プロ所属を発表藤原は、主婦と生活社発行の雑誌「JUNON」が主催し、38回の歴史を誇る若手俳優の登竜門『ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』において、2025年開催の同コンテストにて、応募総数約12,868人の中からフ