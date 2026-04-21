スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。今回の放送では、不慮の事故で婿を亡くし、残された娘や孫の将来を案じる女性からの切実な相談に、江原が“魂の視点”から力強いメッセージを贈りました。 パーソナリティの江原啓之＜リスナーからの質問＞今年のはじめに、長女の夫が突然、脳出血で倒れて亡くなりま