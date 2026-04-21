タレントの堀ちえみが19日と20日に自身のアメブロを更新。タレントで歌手の松本伊代と3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLEのライブへ足を運んだことを報告した。【映像】堀ちえみ、印象ガラリな最新ショットを公開19日に更新したブログで堀は「Mrs. GREEN APPLE のライブ。ゼンジン未到。参戦してきた！」と切り出し、Mrs. GREEN APPLEのライブに足を運んだことを明かした。続けて「初のミセスライブ やっと夢が叶った」と喜