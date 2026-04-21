【女子旅プレス＝2026/04/21】ブルーボトルコーヒーは、湘南エリアで初の店舗となる「ブルーボトルコーヒー 鎌倉カフェ」を「フィル・パーク鎌倉」に、5月29日よりオープン。古都の風景から着想を得た美しい空間で、限定メニューや格別なコーヒーを味わえる。【写真】「ブルーボトルコーヒー 鎌倉カフェ」店内＆提供メニュー◆古都の風景を映し出すこだわりの空間デザインコミュニティを大切にしながら地域に根差したカフェ作りを