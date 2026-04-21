タレント長嶋一茂（60）が19日に放送された日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。番組女性スタッフが東大法学部卒業だと聞き、驚く一幕があった。この日はロケ地が東大駒場キャンパスで、冒頭で校門からスタート。番組スタッフの女性チーフプロデューサー「矢野さん」が東大卒だったため、一茂が「どこの学部なんですか？」と尋ねた。矢野さんは「法学部です」と返した。日本屈指の難関とされる東