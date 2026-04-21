タレント長嶋一茂（60）が19日に放送された日本テレビ系「一茂×かまいたち ゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。番組女性スタッフが東大法学部卒業だと聞き、驚く一幕があった。

この日はロケ地が東大駒場キャンパスで、冒頭で校門からスタート。番組スタッフの女性チーフプロデューサー「矢野さん」が東大卒だったため、一茂が「どこの学部なんですか？」と尋ねた。矢野さんは「法学部です」と返した。

日本屈指の難関とされる東大法学部卒と知り、一茂とかまいたちの2人は「え〜」と驚き、一茂は「なんでテレビやってんスか」と聞いた。かまいたち山内健司が「現役合格？」と聞くと矢野さんは「現役」と短く返答。一茂が「法曹界でがんばってくださいよ。何でテレビなんかやってんの？」と疑問を投げ掛けた。矢野は「挫折しました」と答え、笑いを誘った。

山内が「挫折して日テレに」とツッコミを入れた。そこに一茂が「日テレって、挫折したら入れるんですか」と素朴な疑問をぶつけた。かまいたち濱家隆一が「東大法学部出てぼくらのコーヒー走って買いに行ってる」と話すと、笑いがおきた。