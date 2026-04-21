2015年完成のトンネルも遂に開通へ！兵庫県道417号広畑青山線のバイパスが、2026年4月26日（日）16時に暫定2車線で開通します。【一本道】「姫路BP〜臨海部」のバイパス開通ルートを見る（地図と写真）このバイパスは姫路市臨海部の広畑地区と国道2号姫路バイパスを直結する延長2.3kmの南北幹線道路です。開通すると、日本製鉄瀬戸内製鉄所の正門から、姫路バイパス姫路西ランプまでが一本道で結ばれます。このバイパスと並