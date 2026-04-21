本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、旬のいちごを使用した春らしいスイーツが目白押しです!2026年4月の新商品5品まとめ(4月21日〜4月27日)「しみふわ食感 フレンチトースト いちごソース」(291円)「しみふわ食感 フレンチトースト いちごソース」(291円)価格 : 291円販売地域 : 関東、中国、四国卵のコクとふんわりとした食感を感じられるフレンチトーストの上に、果