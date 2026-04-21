◆米大リーグエンゼルス―ブルージェイズ（２０日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２０日（日本時間２１日）、敵地・エンゼルス戦に「５番・三塁」で先発出場。前日の７番から打順を２つ上げて５試合ぶりの５番起用となり、初回にラッキーな一打を放った。０―０の初回２死一、二塁。岡本の打球は遊撃のほぼ正面に転がった。だが、遊撃・ネトが打球をはじく。