◆米大リーグ エンゼルス―ブルージェイズ（２０日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２０日（日本時間２１日）、敵地・エンゼルス戦に「５番・三塁」で先発出場。前日の７番から打順を２つ上げて５試合ぶりの５番起用となり、初回にラッキーな一打を放った。

０―０の初回２死一、二塁。岡本の打球は遊撃のほぼ正面に転がった。だが、遊撃・ネトが打球をはじく。しかし、ネトはすぐに二塁走者だったゲレロを指さした。三塁に進む際に打球をよけたゲレロの右足つま先にボールが当たっていたとアピールしたもので、審判団は集まって協議したが、アウトが認められることはなかった（岡本の記録は遊失）。２死満塁から６番ソーサは空振り三振に倒れ、先取点とはならなかった。

岡本は１９日（同２０日）の敵地・Ｄバックス戦では、初回無死満塁で左越えの２点二塁打を放ち、メジャーでは初めて１試合複数打点を記録。３回先頭では左翼席へ３号ソロをたたき込んだ。１６試合ぶりの一発は打球速度１０３・３マイル（約１６６・２キロ）、飛距離４０６フィート（約１２３・７メートル）の当たりだった。

この日の試合前には３月のＷＢＣ日本代表で共闘した菊池雄星投手（３４）と談笑した岡本。現地テレビ局でキャスターを務めるＨ・メイ氏によると「シュナイダー監督は怖い顔をしてるけど、実際はいい人だから心配しなくていいよ」と冗談交じりに助言されたようだ。先輩からトロントにあるおすすめのレストランも紹介してもらったといい、リラックスして試合に臨んでいた。カナダ「スポーツネット」のＳ・ダビディ記者によると、チームは飛行機にトラブルがあったため、前日試合が行われたアリゾナ州フェニックスからこの日の試合会場であるカリフォルニア州アナハイムまでバス移動となったが、岡本は“トラブル”にもめげず。初回の三塁守備では１番・ネトの三遊間への打球をうまく処理する華麗な動きを披露した。