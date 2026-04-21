「少し血がついているけど、きっと痔だろう」「排便後にすっきりしない感じが続くけど、気のせいかな」。そんな小さな違和感を見過ごした結果、大腸がんの発見が遅れてしまうケースが少なくありません。今回のテーマは、「初期の大腸がんで見逃しやすい症状と、早期発見のポイント」です。初期の大腸がんは「無症状」が多い中路先生によると、初期の大腸がんでは「痛み」や「強い腹部の違和感」はほとんどありません。がんが腸の内