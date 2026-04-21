萩原聖人（54）が20日、都内で行われた主演映画「月の犬」（横井健司監督、24日公開）完成披露上映会に出席した。10年「BOX袴田事件命とは」（高橋伴明監督）以来15年ぶりの単独主演への思いを聞かれ「まぁ、うれしいですけど主演は勘弁してくれよと。監督と同じくらい大変なのは主演と相場が決まっている」と照れくさそうに笑った。劇中で、妻の病気を気づかずに亡くし極道の世界を離れた中、少年の面倒を見ることを任された