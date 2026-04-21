東京ベイエリアの夜が、さらにダイナミックに進化します。2026年4月24日（金）から、お台場の新たな巨大噴水「東京アクアシンフォニー」を船上から間近に楽しむ新クルーズ「Tokyo Bay Fountain Cruise」がスタートします。舞台となるのは、DX化によって利便性が向上した「竹芝地区船着場（ウォーターズ竹芝前）」。本記事では、金曜夜を彩る全4便の運航スケジュールや5,000円（1ドリンク付）の乗船プラン、さらにポータルサイト「T