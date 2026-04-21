俳優の宮沢氷魚、南沙良らが所属する芸能事務所・レプロエンタテインメントと川嶋あい、水曜日のカンパネラらを輩出した音楽事務所・つばさレコーズによる合同オーディションで結成された男性ボーイズグループ「ＳＨｉＺＵＫＵ」が２０日、東京・浅草九劇でお披露目された。「人生の第二章を切り拓け！」をキャッチコピーに募集され、５００人を超える応募者から選ばれた「ワイン」がテーマの５人組。ミドルネームとしてそれぞれ