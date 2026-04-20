20日午後、北秋田市で90代の男性が運搬車の下敷きになっているのが見つかりました。男性は心肺停止の状態で病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認されました。男性が運搬車の下敷きになっているのが見つかったのは、北秋田市阿仁吉田の国道105号です。消防によりますと20日午後2時すぎ、近くを通りかかった人から「運搬車の下敷きになっている人がいる」と通報がありました。消防が駆け付けたところ、90代の男性が運搬車の下敷