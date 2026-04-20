とちぎテレビ 任期満了に伴う栃木市の市長選挙は１９日投開票が行われ、新人の琴寄昌男氏６４歳が新人同士の一騎打ちを制して初当選しました。 琴寄氏は、旧栃木市の市議会議員を１期、県議会では２０２５年度副議長を務めるなど４期１４年の議員経験を積み重ねてきました。市長選挙は３度目の挑戦で「未来をひらく暮らしやすさ日本一をめざします」とスローガンを掲げて選挙戦に臨みました。公共施設の再配置など