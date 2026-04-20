ＹｏｕＴｕｂｅｒでタレントのひまひまが１９日、自身のＹｏｕＴｕｂｅで退院を報告。病状の詳細などを明かした。ひまひまは３月末に緊急入院。当初は１週間程度で退院の予定だったが、２週間経過しても退院できず。両親が動画をアップし回復に向かっているが、もう少し入院が伸びることなどを報告していた。そしてようやく退院。ひまひまは「元気に戻ってこれたので、本当にご心配をおかけしました」「お仕事関係の皆さん、