お笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希が、21日放送の日本テレビ系「『ザ！世界仰天ニュース』絶体絶命の大ピンチ！どう乗り切る?スペシャル」（後9：00〜後9：54）に出演する。【番組カット】楽しそう！大きく笑う松島聡スタジオでは、忘れ物にまつわるトークを展開する。平子は家族でハワイ旅行に出かけた際、「奥さんがビーチに（結婚）指輪を置いてきてしまって…」と諦めて日本に帰国。しかし、その後なぜか指輪を購入