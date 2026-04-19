中山６Ｒ・３歳１勝クラス（ダート１８００メートル＝６頭立て）は、“ホリエモン”こと実業家の堀江貴文氏（名義はＳＮＳグループ株式会社）の愛馬であるイッテラッシャイ（牡３歳、美浦・斎藤誠厩舎、父ミスチヴィアスアレックス）と、藤田晋オーナーが所有するイナズマダイモン（牡、美浦・宮田敬介厩舎、父クリソベリル）が激突した。この２頭が上位人気を分け合ったなか、レースはイッテラッシャイがハナを奪い、そのまま