金沢市の医王山ライフル射撃場で、今シーズン最初の射撃大会が開かれ、選手たちが、日頃の練習の成果を披露しています。40回目を迎えたオープン射撃大会には、北陸3県の高校から大学、一般までのおよそ30人が参加し、10メートルと、50メートルの2種目で、競技が行われています。この射撃場は、おととしリニューアルされ、以前は紙だった標的が、電子標的システムへと変更されています。選手たちは、