薩摩川内市冷水町の市道で、19日未明、軽乗用車が道路にいた男性をはねる事故がありました。男性は搬送後に死亡しました。 警察によりますと、19日午前2時50分ごろ、薩摩川内市冷水町の市道で、向田町から隈之城町方向に進んでいた、薩摩川内市の74歳のパート従業員女性が運転する軽乗用車が、道路上にいた男性をはねました。 男性は薩摩川内市の会社員、中山大さん（34歳）で、病院に搬送されましたが、その後死亡しま