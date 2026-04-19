ロックバンド「ONEOKROCK」のTaka（38）が18日、自身のインスタグラムを更新。豪華メンバーに誕生日を祝ってもらったことを報告した。17日に38歳の誕生日を迎えたTakaは「誕生日を祝ってもらいました。38歳です」と投稿。俳優の佐藤健、三浦翔平、女優の吉高由里子、お笑いコンビ「千鳥」のノブ、今年元日にお笑いコンビ「天竺鼠」を解散し、川原克己から改名した天竺川原との駅での集合ショットを公開した。「写真はAI