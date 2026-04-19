防衛省によりますと、北朝鮮が先ほど、弾道ミサイルの可能性のあるものを発射しました。防衛省などが詳しい情報の収集にあたっています。航行中の船舶などは今後の情報に留意するとともに、落下物を発見してもそれに近づかず、海上保安庁などに通報してください。