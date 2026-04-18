「何時間でも一緒に遊びたい」子猫の動画が話題！YouTubeチャンネル「Ben Torode」では、子猫がおもちゃを待ち伏せして遊ぶ様子が配信され、動画のコメント欄には「何時間でも一緒に遊びたい」の声が続出しました。【画像5枚】隙間から獲物を狙う姿が賢すぎる！これが“策士な子猫”です！カワイイ！「今なのニャ！」 段ボールから突然の飛び出し注目を集めたのは「Kitty Ambush」という動画。段ボール箱に飼い主さんが猫じゃ