テレビ東京にて放送中の乃木坂46出演『東京パソコンクラブ』が、番組4周年を記念し、6月27日に東京・ベルサール高田馬場にて初となるリアルイベントを開催することが決定した。タイトルは「東京パソコンクラブゲーム祭2026『初イベント、いっくよー！』アナタは伝説の目撃者になる！」。【ライブ写真】日大入学式でサプライズライブ！センターを務めた林瑠奈さらに、イベントを彩る番組グッズの発売も決定。”オシャレ番長”