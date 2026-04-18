群馬県板倉町の住宅に干されていた女性用の下着を盗んだとして、中高一貫の私立校に勤める教諭の男が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは栃木県内にある中高一貫の私立校の教諭・羽鳥真早雄容疑者です。警察によりますと、羽鳥容疑者は16日午後0時半ごろ、板倉町の一軒家に干されていた女性用の下着2枚を盗んだ疑いがもたれています。この家の住人が、「不審な男が家の敷地内から走って逃げていった」と110番通報したこと