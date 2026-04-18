去年の県内の主要な港の底引き網漁による水揚げ量が震災のあった2024年と比べて23パーセント上昇していることが明らかになりました。県水産総合センターによりますと去年1年間、県内の主要な港9地区での底引き網漁の水揚げ量は3096トンとなりました。これは、過去10年平均との比較では25パーセント下回っているものの、震災のあった前の年からは23パーセント上昇と回復傾向となっています。また、漁に出た