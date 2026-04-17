高槌 七海 キャスター：ここからは、気象予報士の小野さんです。お願いします。きょう17日は昼過ぎまで晴れて、過ごしやすい一日でしたね。小野 和久 気象予報士：はい、テレビ金沢前の空はどんよりくもっています。ただ、日中はきのう16日の予報よりも晴れました。テレ金ちゃんもこの晴れを喜んでいるようです。今の時間もコートなしで大丈夫です。では、この先の天気のポイントを見ていきましょう。 小野：あす