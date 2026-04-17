富山との県境にある石川県津幡町の倶利迦羅不動寺で行われる「八重桜まつり」。18日からの開催を前に、厄除けの餅つきが行われました。幾重にも花びらが重なり、ふんわり丸く咲き誇る八重桜。約6000本ある倶利迦羅不動寺のサクラのうち、山の麓ではいま、満開を迎えています。毎年、この時期に合わせて石川県の津幡町と、隣りの富山県の小矢部市では「八重桜まつり」を開催していて、18日からの開催に合わせてこの日は、境内で厄除