生活保護減額訴訟の控訴審判決後、「勝訴」などと書かれた垂れ幕を掲げる弁護士ら＝17日午後、福岡高裁宮崎支部前国による生活保護費の基準額引き下げは違法だとして、宮崎、鹿児島両県の受給者が各自治体の減額処分取り消しを求めた二つの訴訟の控訴審判決で、福岡高裁宮崎支部（小田島靖人裁判長）は17日、いずれも処分を取り消した一審判決を支持し、自治体側の控訴を棄却した。全国各地で同種の訴訟が起こされ、昨年6月、