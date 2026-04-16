◇セ・リーグ阪神3―4巨人（2026年4月16日甲子園）阪神の先発、イーストン・ルーカス投手（29）は5回7安打4失点で降板となり、今季2敗目を喫した。「初回の入り方という意味で、いい仕事ができてないことが続いているので。今日に関しても、何かしっくりこない部分があったの」またも立ち上がりに苦しんだ。初回先頭の松本にはストレートの四球を献上。続く佐々木にも四球と、プレーボールから6球連続ボールを与えて甲