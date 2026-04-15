「おなかすいたニャン！」 哺乳瓶に夢中の赤ちゃん猫YouTubeチャンネル「Dirty Kitten Family」では、子猫に哺乳瓶でミルクをあげる様子が配信され、動画のコメント欄には「心が溶ける」「元気に育ってほしい」といった声が続出しました。【画像5枚】満腹でコテン…！これが、悶絶級かわいさの《子猫》です！めちゃカワ！！注目を集めたのは「哺乳瓶でミルクを飲んだ後、子猫たちはほとんど動き回ることができない」という動画