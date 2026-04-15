「おなかすいたニャン！」 哺乳瓶に夢中の赤ちゃん猫

YouTubeチャンネル「Dirty Kitten Family」では、子猫に哺乳瓶でミルクをあげる様子が配信され、動画のコメント欄には「心が溶ける」「元気に育ってほしい」といった声が続出しました。

【画像5枚】満腹でコテン…！これが、悶絶級かわいさの《子猫》です！めちゃカワ！！

注目を集めたのは「哺乳瓶でミルクを飲んだ後、子猫たちはほとんど動き回ることができない」という動画です。生まれたばかりの子猫2匹が、ちょこちょこと動き回る愛らしい場面からスタート。元気に鳴きながら2匹はわんぱくに遊んでいます。

動いた後はミルクの時間。「運動しておなかがすいたニャン」と言うかのように、夢中で哺乳瓶に吸いついて飲み続ける姿に思わず頬がゆるみます。

うとうと… 眠気と食欲の間で揺れる子猫

たっぷりミルクを飲んでおなかがいっぱいになってくると、子猫のまぶたがとろん、と下がり始めました。「にゃむ…… ミルクおいしいニャン……」と飲みながらうとうとする子猫の姿は癒やしそのものですね。

途中、「ぼくもミルク欲しいニャン！」ともう1匹の子猫がじゃれついてきました。しかし、哺乳瓶をくわえた子猫は眠そうにしながらも、ミルクを決して譲りません。半分寝ていそうなのに、最後までミルクを味わう子猫。

「もう動けないニャ…」 満腹でごろんと横に

最後には、ミルクを飲み終えておなかいっぱいになった子猫が、座っていられずにごろん、と横になってしまいました。満腹で動けなくなった子猫の、安心しきった姿がとっても幸せそうです。

動画を見た人からは「健やかに育ってほしい」「たくさん愛されてね！」と、子猫のかわいい姿に母親のような気持ちになった声が多数寄せられていました。ミルクに夢中な子猫の姿を、ぜひチェックしてみてください。