声優の安元洋貴と白石晴香がパーソナリティ！週替わりで登場するゲストとのトーク！ リスナーのみなさんからのリクエストを中心に集計したアニメ、ゲーム、声優、特撮に関するナンバーのオリジナルチャートを発表していく1時間のミュージックプログラム、 「A＆Gメディアステーション FUN MORE TUNE」！ 4月11日のゲストは入野自由さん！ ニューシングル『驚きの子』につい