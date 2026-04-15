東京地裁短時間・単発アルバイトの「スポットワーク」を紹介する「タイミー」（東京）のアプリで、マッチングしたのに勤務直前に雇用主から一方的にキャンセルされたのは不当だとして、東京や千葉、神奈川、石川、愛知の1都4県の労働者9人が未払い賃金などの支払いをタイミーに求める集団訴訟を東京地裁に近く起こすことが15日、代理人弁護士への取材で分かった。弁護士によると、単発アルバイトの直前キャンセルを巡り、プラ