藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。4月14日（火）の同番組に、歌人の俵万智が出演。藤本、横澤とともに育児短歌を披露した。そのなかで俵の詠んだ“子離れ短歌”に、3児のママである横澤は涙を流し…。【映像】「小学生を見るだけで涙が出てきた」俵万智が明かす息子との“別れ”番組恒例となった「育児短歌会」。今回は入園や入学といった節目の季節ということで、「親心を詠む春の育児