横澤夏子、収録中に大号泣！俵万智の“子離れ短歌”が刺さり「想像したら泣けてくる」

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

4月14日（火）の同番組に、歌人の俵万智が出演。藤本、横澤とともに育児短歌を披露した。

そのなかで俵の詠んだ“子離れ短歌”に、3児のママである横澤は涙を流し…。

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番組恒例となった「育児短歌会」。今回は入園や入学といった節目の季節ということで、「親心を詠む春の育児短歌」を特集した。

藤本が子どもの小学校の初登校について詠んだ短歌が紹介されたあと、俵も「私もお見送りの短歌を作ったことがある」と自身の短歌を詠唱。それは――

「振り向かぬ 子を見送れり 振り向いた時に振る手を 用意しながら」

というものだった。

これに藤本と横澤は、すぐに情景が浮かんだようで「ああ〜！すごいわかる」と即座に反応。

俵は「最初は不安そうに振り向くんだけど、慣れてくるとそのままスーっと行っちゃう。でも、不安になって振り向くかもしれないから、そのときのためにスタンバイしとこうかなと見守ってる」という心情を詠んだ歌だと解説した。

藤本が「泣ける。なんかもう…」と言いながら隣の横澤に顔を向けると、目に入ったのはすでに目と鼻を真っ赤にした横澤の顔。思わず笑い出した藤本に、横澤は「想像したら泣けてくる」と涙を流しながら答える。

番組では度々涙を流している横澤だが、長女が今年小学校に入学したばかりということもあり、今回の短歌はとりわけ刺さったよう。そんな様子を見ながら藤本は「なっちゃん、もう来るよ、そんな日が」と声をかけていた。